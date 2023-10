Dehors e tavolini, approvata in Senato la proroga fino a dicembre 2024

Era la notizia più temuta dall’assessora al Commercio di Roma, Monica Lucarelli. La commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato ha approvato l’emendamento “De Priamo” al ddl Concorrenza che prevede la proroga del regime semplificatorio per dehors e tavolini all’aperto.

Per Massimo Bitonci, il sottosegretario alle Imprese e al made in Italy, rappresentante del governo sul disegno di legge Concorrenza, "le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico sono state provvidenziali per incrementare i guadagni durante il periodo pandemico e continuano ad esserlo per i nostri esercenti di bar e ristoranti, che hanno investito nell'allestimento di tali strutture e, senza la proroga, dovrebbero rinunciarvi di colpo nelle more del rilascio delle...

Italia Notizie

Leggi di più:

romatoday »

Ddl concorrenza: ok proroga dei dehors fino a fine 2024Bitonci: 'Importante segnale di supporto a esercizi commerciali' (ANSA) Leggi di più ⮕

Ddl concorrenza: ok proroga dei dehors fino a fine 2024Via libera della commissione Industria del Senato ad un emendamento al ddl concorrenza che proroga fino a dicembre 2024 il regime semplificatorio per dehors e tavolini all'aperto. (ANSA) Leggi di più ⮕

Via libera alla proroga dei dehors fino a fine 2024Via libera della commissione Industria del Senato ad un emendamento al ddl concorrenza che proroga fino a dicembre 2024 il regime semplificatorio per dehors e tavolini all'aperto. (ANSA) Leggi di più ⮕

Via libera alla proroga dei dehors fino a fine 2024Via libera della commissione Industria del Senato ad un emendamento al ddl concorrenza che proroga fino a dicembre 2024 il regime semplificatorio per dehors e tavolini all'aperto. (ANSA) Leggi di più ⮕

Consiglio Ue, via libera alla risoluzione della maggioranza in Senato dopo l'informativa Meloni(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2023 L'Aula del Senato ha approvato, votandola per parti... Leggi di più ⮕

Diretta PSG-Milan del 2023-10-25 - 20:00:00 Champions League 2023/2024Arbitro del match Slavko Vincic, assistenti Klancnik e Kovacic. Al VAR Kajtazovic. Leggi di più ⮕