Decretto anti violenza minorile: divieto di cellulare ai minori condannati e carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola

Niente cellulare ai ragazzini condannati, ma anche carcere ai genitori che non mandano i figli a scuola. La bozza del decreto anti violenza minorile inasprisce le pene, ma prima di tutto occorre fare prevenzione e ricreare un tessuto sociale.

Violenza minorile: cosa prevede il decreto Violenza minorile, arriva la bozza del nuovo decreto: divieto di utilizzare il cellulare per i minori condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti “contro la persona, il patrimonio o legati ad armi o droga”; ma anche un inasprimento delle pene per chi, pur minorenne, commette reati. E poi ancora multe e carcere fino a due anni per i genitori che omettono l’obbligo scolastico per i figli e che rischiano anche la revoca dell’assegno di inclusione. Sono alcune delle misure che il Governo ha previsto, sulla scia dei recenti episodi di cronaca, come le violenze a Caivano, quelle sulle sorelline in Sicilia e l’omicidio del musicista Giovanbattista Cutolo a Napol

