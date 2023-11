Decontribuzione ridotta per le mamme lavoratrici con 2 figli

Passa da 3 a 1 anno il periodo di decontribuzione per le mamme lavoratrici con 2 figli previsto nella legge di bilancio. Una errata corrige inviata ieri dal governo in Senato cambia, infatti, il comma 2 dell'articolo 37 della manovra prevedendo che lo sgravio contributivo (al 100% fino a 3mila euro e fino al decimo anno di età del figlio più piccolo) per le mamme con due figli sia solo fino al 31 dicembre 2024 e non fino al 2026.

Resta invece triennale quello previsto per le mamme dipendenti a tempo indeterminato con tre figli fino al 18esimo anno di età del figlio. Riproduzione riservata © Copyright ANS

