Decontribuzione e riforma dell'Irpef: benefici per redditi medio-bassi e operai

Il mix tra decontribuzione e la riforma dell'Irpef porterà "maggiori benefici per redditi medio-bassi e operai" ma emergono delle "criticità da coperture e soglie di reddito". Ad affermarlo, nel corso di un'audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, è la presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio (Upb) Lilia Cavallari che oggi ha fatto il punto sulla manovra al vaglio del Parlamento.

Cavallari ha fatto notare che "la conferma della decontribuzione garantisce un importante supporto ai redditi da lavoro bassi e medi" ma "la modalità per fasce fa cessare ogni beneficio oltre la soglia di retribuzione lorda di 35.000 euro, con una perdita di circa 1.100 euro con il superamento di tale soglia per un solo euro". Un aspetto questo che spesso è stato trascurato nel dibattito - anche mediatico - sulla legge di bilanci

FATTOQUOTİDİANO: L'Upb critica la manovra di breve periodo e i finanziamenti alla sanitàL'Upb ha criticato la manovra di breve periodo e i finanziamenti alla sanità, sottolineando che potrebbero non coprire le spese. Ha anche evidenziato che la modalità di calcolo per fasce fa cessare ogni beneficio oltre una certa soglia, ostacolando gli accordi di rinnovo contrattuale. Inoltre, ha sottolineato l'instabilità dello scenario interno e internazionale e i vincoli di bilancio stringenti.

AGENZİA_ANSA: Terna, al via la seconda edizione del master Tyrrhenian LabInvestiti 100 milioni dal 2022 al 2026 (ANSA)

AGENZİA_ANSA: Pnrr, bando del Mase da 100 milioni per gli elettrolizzatoriDopo il via libera della Commissione europea, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato oggi l'avviso per selezionare progetti di investimento finalizzati alla creazione di stabilimenti per la produzione di elettrolizzatori, ov...

AGİ AGENZİA ITALİA: Modifiche alle aliquote contributive e all'Irpef: aumento del reddito disponibile familiareLa nuova Irpef vista da Bankitalia: +600 euro l'anno alle famiglie Secondo l'istituto quasi tre famiglie su quattro trarrebbero benefici dalle nuove aliquote con un incremento del reddito disponibile familiare dell'1,5 per cento nel 2024 agi

SKYTG24: Bankitalia, con riforma Irpef reddito famiglie salirà dell'1,5% nel 2024Manovra, Bankitalia: con taglio Irpef 600 euro in più

AGENZİA_ANSA: Intesa avvia riforestazione, obiettivo 100 milioni alberiIntesa Sanpaolo lancia Think Forestry, il progetto di riforestazione e preservazione del capitale naturale, con l'obiettivo di favorire la sostenibilità ambientale e la transizione verso un'economia a zero emissioni. (ANSA)

