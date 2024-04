Debutto delle nuove Jeep Renegade e Compass MY24 con sistema di motorizzazione ibrida

È tempo di debutto per le nuove Jeep Renegade e Compass MY24, entrambe dotate di sistema di motorizzazione ibrida. Nelle scorse settimane, i tracciati del Proving Ground di Balocco hanno infatti acceso i riflettori sulle due novità ibride del marchio.

"Per Jeep - ha commentato Eric Laforge, responsabile del marchio Jeep in Europa - l'e-Hybrid è importante anche a livello culturale, perché vogliamo che diventi il primo punto di accesso alla mobilità elettrica per chi non si sente ancora del tutto pronto per questa evoluzione del mercato. Stiamo offrendo perciò la stessa tecnologia su Avenger e su altri due importanti modelli, ovvero Renegade e Compass, che rappresentano un ulteriore passo in avanti verso una sostenibilità che non sacrifica comfort e prestazioni". Sulle nuove arrivate in casa Jeep, il powertrain e-Hybrid gestisce il sistema di propulsione senza soluzione di continuità, alternando in maniera automatica motore 100% elettrico, ibrido e a combustione interna

