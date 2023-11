De Silvestri speaker al Dall'Ara: annuncia il goal del Bologna contro il Verona in Coppa Italia

Le rotazioni operate da Thiago Motta all'interno dell'undici rossoblù hanno 'relegato' in panchina il capitano dei felsinei che, pur non offrendo il proprio contributo sul terreno di gioco, ha comunque trovato l'occasione per rendersi protagonista di un simpatico siparietto.si è improvvisato speaker aizzando il pubblico del Dall'Ara.

