De Ligt spaventa il Bayern Monaco: infortunio al ginocchio, bavaresi in ansia

Matthijs de Ligt frana al suolo dopo una scivolata, si tocca il ginocchio e urla, richiamando la panchina: insomma, un brutto infortunio. Ed è costretto a lasciare il terreno di gioco, ma sulle sue gambe: il che può voler dire tutto o niente. Intanto, la paura del Bayern Monaco resta, a pochi giorni dal Klassiker contro il Borussia Dortmund.

Bayern Monaco, nelle prossime settimane si affronterà il tema del rinnovo di Muller
Nelle prossime settimane il Bayern Monaco affronterà il tema legato al futuro di Thomas Muller, come affermato dal direttore sportivo del club. Il 34enne, che con Thomas Tuchel è diventato una sorta

Coppa di Germania, Saarbrucken-Bayern Monaco: dove vedere il match in tv e in streaming
Su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Juve, UFFICIALE: perdita di trimestre di 75,1 milioni, aumento di capitale di 80
Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale diramato dalla Juventus: Con riferimento all&39;Assemblea degli Azionisti di Juventus Football Club S.p.A. ("Juventus" o la "Società")

Charlene di Monaco, look da oltre 10mila euro per esultare al Mondiale di rugby
Ogni sorriso di Charlene di Monaco è un piccolo evento. Ed è sempre più chiaro che non sono certo le attività e le ricorrenze nel Principato a rendere felice l'ex nuotatrice, quanto i successi ottenuti dagli sportivi del suo Paese […]

Monaco, UFFICIALE l'acquisto 'jolly' di Ouattara dall'Amiens
Il Monaco pesca la carta bonus dal mercato. In Ligue 1, le squadre possono infatti usufruire della possibilità di mettere a segno un acquisto &39;jolly&39; fuori dalla finestra di mercato. E&39;

UFFICIALE: il Monaco va oltre l'emergenza difensiva tesserando Kassoum Ouattara
Il Monaco attraverso i suoi canali ufficiali ha ufficializzato l'acquisto di un nuovo terzino sinistro. Si tratta del classe 2004 Kassoum Ouattara, difensore della nazionale francese Under 20 che arri

