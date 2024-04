De Laurentiis lascia la Procura di Roma dopo l'interrogatorio sul caso Osimhen

Intorno alle 13.30 di ieri Aurelio De Laurentiis lasciava con passo sicuro la Procura di Roma. Nessuna dichiarazione, aveva già parlato abbastanza - su propria richiesta - a chi di dovere. Circa un’ora e mezza prima era entrato nella stanza del procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, al primo piano del palazzo di giustizia di Piazzale Clodio, pronto a fare chiarezza sulla propria posizione e quella del Napoli in merito al caso Osimhen per cui è indagato con l’accusa di falso in bilancio.

Il tema dunque è ancora quello delle presunte plusvalenze fittizie intorno all’acquisto dell’attaccante nigeriano, arrivato al Napoli dal Lilla nell’estate del 2020 per 71 milioni, mentre in Francia andarono tre giovani - Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri - e Orestis Karnezis valutati poco più di 20 milion

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Gazzetta_it / 🏆 20. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

De Laurentiis ascoltato dalla Procura di Roma sul caso OsimhenAurelio De Laurentiis ha chiesto e ottenuto di essere ascoltato dai Pubblici Ministeri della Procura di Roma nell’ambito delle indagini in corso per la compravendita del calciatore Victor Osimhen.

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

De Laurentiis in Procura per il caso Osimhen: è indagato per falso in bilancioIl presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ascoltato a Roma dai pubblici ministeri che indagano sull'acquisto di Osimhen

Fonte: calciomercatoit - 🏆 38. / 51 Leggi di più »

De Laurentiis interrogato dai pm di Roma sull'acquisto di OsimhenNell'indagine per falso in bilancio e plusvalenze fittizie (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

De Laurentiis interrogato a Roma per il caso OsimhenIl presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato interrogato dai Pm a Roma riguardo all'acquisto di Osimhen. Il Napoli fa chiarezza dopo l'interrogatorio.

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Acquisto Osimhen, De Laurentiis interrogato a RomaSky Sport

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Napoli, plusvalenza Osimhen: Aurelio De Laurentiis interrogato dai pm a Roma per oltre un’oraDe Laurentiis in Procura a Roma per essere interrogato

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »