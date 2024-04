De Laurentiis interrogato a Roma per il caso Osimhen

Aurelio De Laurentiis è stato a Roma per il caso Osimhen. Il presidente del Napoli aveva chiesto di essere interrogato dai Pm dopo la chiusura delle indagini preliminari relative all'acquisto dell'attaccante nigeriano dal Lille.

Il Napoli fa chiarezza Dopo l'interrogatorio, il Napoli ha voluto fare chiarezza con un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali: ' Aurelio De Laurentiis ha chiesto e ottenuto di essere ascoltato dai Pubblici Ministeri della Procura di Roma nell’ambito delle indagini in corso per la compravendita del calciatore Victor Osimhen'. Interrogatorio durato oltre un'ora L'interrogatorio è durato oltre un'ora . De Laurentiis è stato ascoltato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dal sostituto Lorenzo Del Giudice, titolari del fascicolo. Al termine dell'interrogatorio il presidente del club azzurro ha lasciato la cittadella giudiziaria senza rilasciare dichiarazion

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



CorSport / 🏆 41. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Affare Osimhen, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis interrogato dai pm a RomaIl presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è arrivato da pochi minuti in Procura, a Roma, per essere interrogato nell'ambito dell'indagine che lo vede accusato di falso in bilancio. Il procedim

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Napoli, De Laurentiis studia le alternative per il dopo Osimhen: David e Gimenez i primi nomiIn casa Napoli è già cominciata la caccia all'erede di Osimhen, dalla cui cessione De Laurentiis conta di incassare una cifra vicina ai 130 milioni di euro. Gli azzurri quindi si presenteranno sul m

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Napoli, De Laurentiis studia le alternative per il dopo Osimhen: Davide e Gimenez i primi nomiIn casa Napoli è già cominciata la caccia all'erede di Osimhen, dalla cui cessione De Laurentiis conta di incassare una cifra vicina ai 130 milioni di euro. Gli azzurri quindi si presenteranno sul m

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Osimhen e plusvalenze Napoli, De Laurentiis interrogato dal pm: le indaginiIl procedimento è legato alle presunte plusvalenze fittizie sull'acquisto dell'attaccante nigeriano nel 2020

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

De Laurentiis su Osimhen: 'Ha una clausola molto alta, i soldi sono l'ultimo problema del Napoli'De Laurentiis conferma: 'Osimhen ha una clausola molto alta, non si può trattenere'

Fonte: GoalItalia - 🏆 26. / 63 Leggi di più »

Inter-Napoli LIVE: Pavard dal 1', Osimhen noKeep Racism Out, la campagna Lega Serie A e UNAR

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »