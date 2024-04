De Laurentiis caccia anche Iachini : è il terzo esonero della stagione. A Giampaolo il compito di provare a salvare il Bari predecessori e che nelle ultime 5 gare è riuscito a fare un solo punto. E sabato al), sia proprio di progettualità tecnica, confermata dall’esorbitante numero di esoneri che sembra una costante della gestione De Laurentiis di quest’anno. Basta fare due conti: tredovranno essere fatte a monte.

Leggi tutti gli articoli del quotidiano e del mensile FQ Millennium dall'App"il Fatto Quotidiano" o dal sito e leggi tutti gli articoli del sito senza limitiAccedere a 4 corsi della Scuola del Fatto ad un prezzo davvero esclusivoAvere uno sconto del 30% sui libri della casa editrice Paper First; e uno sconto del 20% sui prodotti del nostro shop onlineACCEDI

Le indagini, coordinate dall'aggiunta di Milano Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo, restituiscono come l'uomo, già a partire dal dicembre 2022, abbia svolto ricerche via internet sugli effetti del veleno per topi, veleno fatto ingerire per mesi all'inconsapevole vittima e in tale quantità da raggiungere anche il feto.

Sono 253 le persone prese in ostaggio in Israele durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Israele ritiene che a Gaza ci siano ancora 132 ostaggi, di cui 105 vivi e 27 morti. Gli altri ostaggi sono stati rilasciati o liberati.

Eliminare i leader di Hamas nell'enclave palestinese è uno degli obiettivi più importanti della rappresaglia che sta conducendo Israele per l'attacco subito il 7 ottobre. Si ritiene che i leader di Hamas siano perlopiù nascosti nella fitta rete di tunnel costruita nella Striscia di Gaza e questo rappresenta una grande sfida per le forze armate israeliane. L'obiettivo numero uno è Yehya al-Sinwar, capo di Hamas nella Striscia di Gaza.

"Il Pakistan si riserva il diritto di rispondere a questo atto illegale e la responsabilità delle conseguenze ricadrà direttamente sull'Iran", ha affermato la portavoce durante un punto stampa, precisando che le autorità pakistane hanno"trasmesso questo messaggio al governo iraniano". Baloch ha aggiunto anche che Islamabad ha sospeso tutte le visite ad alto livello in corso o previste tra Pakistan e Iran.

De Laurentiis Iachini Esonero Stagione Bari Classifica Risultati Progettualità Tecnica

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Bari, De Laurentiis: 'Avanti con Iachini, possiamo ancora conquistare i playoff'Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha rilasciato una breve intervista all'emittente Telenord, in cui ha commentato il momento recente del Bari. Queste le sue parole raccolte da TuttoBari 'Con

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Bari, Iachini: 'Diaw torna dopo la sosta, Matino da valutare nei prossimi giorni'Giuseppe Iachini, tecnico del Bari, intervistato da TeleBari in occasione del TBSport ha fatto il punto sulla situazione degli infortunati. 'Alla ripresa Diaw dovrebbe essere dei nostri. Con lo staff

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Bari, tegola per Iachini: per Kallon lesione al legamento collaterale medialePiove sul bagnato in casa Bari, con Iachini che sarà costretto a rinunciare Yayah Kallon, attaccante sierraleonese arrivato a gennaio dall'Hellas Verona. Kallon ha subito una lesione del legamento co

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Bari, Iachini: 'Stiamo migliorando, ora bisogna scendere in campo senza timore'Giuseppe Iachini, tecnico del Bari, è stato intervistato da TeleBari in occasione del TBSport. Queste le parole dell'allenatore dei galletti riportate da TuttoBari: 'La classifica? Anche quando sono

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Bari, Iachini: 'Meritavamo di vincere, ma nel calcio conta mettere la palla dentro'Il tecnico biancorosso Giuseppe Iachini, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 0-1 contro la Sampdoria, ha affermato: 'Sarei stato.

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Bari-Iachini, ufficiale l'esonero del tecnico: scelto il nuovo allenatoreLa società ha deciso di cambiare ancora in panchina dopo la sconfitta di Como: il comunicato del club pugliese

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »