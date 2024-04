De Laurentiis ascoltato dalla Procura di Roma sul caso Osimhen

È questa la difesa di Aurelio De Laurentiis sul caso Osimhen, finito alla Procura di Roma per un processo penale, con il Presidente azzurro che ha chiesto di essere ascoltato per chiarire la situazione.

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

De Laurentiis in Procura per il caso Osimhen: è indagato per falso in bilancioIl presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ascoltato a Roma dai pubblici ministeri che indagano sull'acquisto di Osimhen

Fonte: calciomercatoit - 🏆 38. / 51 Leggi di più »

De Laurentiis sentito dalla Procura di Roma: cosa rischia il NapoliNell'indagine sul falso in bilancio legato al caso Osimhen, il presidente azzurro è stato sentito dai pm. Ecco lo scenario

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

De Laurentiis interrogato dai pm di Roma sull'acquisto di OsimhenNell'indagine per falso in bilancio e plusvalenze fittizie (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Napoli, plusvalenza Osimhen: Aurelio De Laurentiis interrogato dai pm a Roma per oltre un’oraDe Laurentiis in Procura a Roma per essere interrogato

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

De Laurentiis interrogato a Roma per il caso OsimhenIl presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato interrogato dai Pm a Roma riguardo all'acquisto di Osimhen. Il Napoli fa chiarezza dopo l'interrogatorio.

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Acquisto Osimhen, De Laurentiis interrogato a RomaSky Sport

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »