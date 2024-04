De Laurentiis ascoltato dai pm romani per l'indagine su Osimhen

Aurelio De Laurentiis è stato ascoltato ieri dai pm romani per l’indagine sull’acquisto di Osimhen: c’è una frase che fa tremare il Napoli, “come la Juventus”si è recato ieri dai pm della Procura di Roma che indagano sull’acquisto di Osimhen dal Lille per farsi ascoltare.e tre giovani) al Lille. Proprio sul trasferimenti dei tre ragazzi della Primavera si concentrano gli inquirenti che indagano per falso in bilancio per presunte plusvalenze fittizie.

De Laurentiis al termine dell’incontro non ha rilasciato dichiarazioni con il club che ha diramato un comunicato per spiegare che è stato lo stesso presidente a chiedere ed ottenere l’incontro con i pubblici ministeri. In attesa di capire quel che farà la Procura di Roma e quale sarà la decisione sull’inchiesta in corso, c’è da chiarire anche quel che potrà succedere a livello sportiv

Affare Osimhen, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis interrogato dai pm a RomaIl presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è arrivato da pochi minuti in Procura, a Roma, per essere interrogato nell'ambito dell'indagine che lo vede accusato di falso in bilancio. Il procedim

Napoli, plusvalenza Osimhen: Aurelio De Laurentiis interrogato dai pm a Roma per oltre un’oraDe Laurentiis in Procura a Roma per essere interrogato

Napoli, nuovo stadio a Bagnoli: Aurelio De Laurentiis in pressing su Raffaele FittoIl Napoli pensa a un nuovo stadio a Bagnoli. Al momento si sa di una telefonata tra Aurelio De Laurentiis e il sindaco Manfredi, che è commissario di governo per Bagnoli, in cui è stato prospettato

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, interrogato per falso in bilancioIl presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato interrogato in Procura a Roma nell'ambito di un'indagine sul falso in bilancio. L'indagine riguarda presunte plusvalenze fittizie legate all'acquisto di Victor Osimhen nel 2020. De Laurentiis ha richiesto di essere interrogato dopo la chiusura delle indagini preliminari.

Osimhen e plusvalenze Napoli, De Laurentiis interrogato dal pm: le indaginiIl procedimento è legato alle presunte plusvalenze fittizie sull'acquisto dell'attaccante nigeriano nel 2020

La difesa di De Laurentiis per il caso Osimhen: 'Il Napoli non ha bisogno di plusvalenze'Aurelio De Laurentiis è stato ascoltato oggi a Roma dai pubblici ministeri della Procura per raccontare la verità sull'operazione legata all'acquisto di Victor Osimhen dal Lille. CalcioeFinanza spie

