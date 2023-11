Dario Vergassola intervista Simona Ventura a 'Zelig 2000'

In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioniCopyright © 1999-2023 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LEGGOIT: Federica Pellegrini, il costume di Halloween stuzzica Dario Vergassola: «Attenta Cappuccetto, puoi trovare ilFederica Pellegrini sta trascorrendo le giornate di fine ottobre tra le montagne, immersa nei...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Simona Ventura dopo la riconciliazione con Mara Venier: «​Voglio pace con tutti»Simona Ventura nella giornata di ieri, è stata protagonista di diverse...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

TUTTOSPORT: Simona Ventura su Ballando con le Stelle: 'Uno solo vuole vincere davvero'La concorrente del dancing show di Rai 1 ha svelato alcuni retroscena e commentato la sua partecipazione al programma condotto da Milly Carlucci

Fonte: tuttosport | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Simona Ventura, basta Halloween: «Troppa fatica...». Poi rivela chi vuole vincere Ballando con le StelleSimona Ventura ha condiviso con i suoi follower il suo ultimo travestimento di Halloween: abito...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

VANITYFAIRIT: Simona Ventura fa pace prima con Mara Venier e poi Barbara D'Urso: ma ch rapporto avevano prima?Dopo anni di lotte e frecciatine, le tre conduttrici si riappacificano dimostrando che la squadra, nel loro ambiente, è più preziosa della guerra

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Ballando con le Stelle, parla Simona Ventura: 'C'è molta competizione ma solo uno vuole vincere' (e svela chi)Simona Ventura, intervista da Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato della sua nuova avventura nel dancing show di Rai 1 accanto al ballerino e Samuel Peron e in gara con il compagno Giovanni Terzi.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕