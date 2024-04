Danni causati dalla discesa dell'Alto de Olaeta

La discesa dell'Alto de Olaeta ha fatto più danni della grandine. Già, perché Jonas Vingegaard non è l'unico campione che dovrà rivedere parecchio nella sua stagione. Brutte notizie anche per Remco Evenepoel : il belga ha riportato una frattura alla clavicola destra e alla scapola destra. Remco si recherà in Belgio venerdì, dove verrà sottoposto ad un'operazione alla clavicola e ad ulteriori esami presso l'ospedale di Herentals, nelle Fiandre.

Per lui ovviamente niente Liegi, obiettivo che aveva cerchiato in rosso. La sua squadra, la Soudal Quick-Step ha comunicato che aggiornamenti delle sue condizioni verranno dati 'a tempo debito'. Tutta la squadra 'invia i migliori auguri a Remco e a tutte le persone coinvolte nell'incidente'. Conseguenze pesanti anche per Jay Vine, l'australiano 'venuto dai rulli' che corre per il Team UAE Emirates. Il bollettino medico diramato dalla squadra parla di “frattura di due vertebre cervicali e di due vertebre toracich

Discesa Danni Lesioni Ciclismo Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Jay Vine

