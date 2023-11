. "Le notizie dal campo e poi i riflessi italiani", al centro ovviamente il conflitto in Medio Oriente. "Saccheggiato a Gaza un deposito di aiuti e cibo: questo dà il senso del problema reale che riguarda la popolazione. Dal punto di vista militare, ecco l'ennesimo avviso israeliano rispetto all'ospedale: Hamas non deve usarlo come suo rifugio".

Sul fronte italiano, invece, tengono banco i cortei, le manifestazioni, le sfilate del fronte pro-Palestina. E il ritornello, inquietante, è sempre lo stesso: chi partecipa a quei cortei. Viene da interrogarsi: la Commissione Segre che fa?le solite balle su Israele: la "mostrificazione" di Tel Aviv, come ampiamente previsto, procede a spron battuto

