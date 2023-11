Daniel Radcliffe 'incantato' dal figlio di sei mesi

Harry Potter e' diventato papa' sei mesi fa ed e' al settimo cielo dalla gioia: Daniel Radcliffe, l'attore che ha dato vita al personaggio del piccolo mago dagli occhialetti tondi uscito dalla fantasia di J.K.

Rowling, ha avuto un bebe' con la sua fidanzata storica Erin Drake e ha detto di essere ogni giorno"incantato" dalla gioia che gli sta procurando il bambino. "E' straordinario. I primi sei mesi sono stati bellissimi", ha detto l'attore a Entertainment Tonight. Daniel e Erin hanno dato il benvenuto al loro primo figlio in aprile. I due attori si sono conosciuti nel 2013 sul set di Kill Your Darlings, in cui lui aveva la parte diAllen Ginsberg e lei una donna con cui il poeta aveva avuto un incontro sessuale in una biblioteca.

