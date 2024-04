Damiano Gavino: tra responsabilità e filosofia

Questo articolo su Damiano Gavino è pubblicato sul numero 15 di Vanity Fair in edicola fino al 9 aprile 2024. In che cos’altro è diverso? «Sono sempre stato responsabile. Mio padre non perde occasione per ripetermi: “Testa sul collo”, pure se sto andando a fare la spesa alla nonna! Poi, per carità, qualche cazzata l’ho fatta». Per esempio? «Se glielo dico mi denunciano per invasione di suolo pubblico». Tranquillo, non lo scrivo. «Una volta sono entrato di straforo allo stadio di notte.

Mi hanno beccato e sbattuto fuori subito». Manuel però, tra una bravata e l’altra, si appassiona alla filosofia. Lei? «Mi piace Seneca, il suo concetto del tempo. Diceva che è l’unico dono di cui l’uomo può disporre, e che quindi non va sprecato. Giusto?». Esatto, in una lettera a Lucilio scrive: «Moriamo ogni giorno. Ogni giorno viene sottratta a noi una parte di vita. Cosicché, anche allora quando ancora cresciamo, la vita decresce

