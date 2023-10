Dalle trasferte al remote working internazionale, l'ABC del nomadismo digitale

Oggi il fenomeno del nomadismo digitale non è più una chimera utopica alimentata da sogni e speranze, nemmeno una propensione passeggera: si identifica come una realtà attorno a cui si è creata una vera e propria comunità di persone che condividono uno stile di vita e dei valori comuni.

Luca Furfaro, specializzato nelle politiche del lavoro e del welfare, titolare dell’omonimo studio e scrittore esperto il cui ultimo lavoro verte sui lavoratori all’estero, ha fornito una serie di consigli utili per chi vuole entrare a far parte di questa comunità chiarendo gli aspetti importanti che rientrano nella sfera di interesse di ciascun lavoratore.

Immigrazione: è necessario comprendere quali sono le attività permesse nel paese nel quale ci si reca a seconda del permesso di soggiorno o comunque, anche all’interno dell’Unione Europea, quali sono i permessi per lavorare. E’ necessario valutare tale aspetto con un congruo anticipo rispetto alla partenza. headtopics.com

Previdenza: se lo spostamento in un paese con un sistema previdenziale assente o con un basso prelievo può sembrare conveniente, nel lungo periodo può essere un problema che ci si trova ad affrontare quando non si ha più l’età per svolgere attività lavorativa. Per questo motivo è opportuno pianificare una strategia pensionistica che tenga conto di eventuali 'buchi' o minori versamenti.

Sicurezza: bisogna considerare i rischi di svolgere l’attività in un Paese differente, in cui per rischi si considera anche uno scarso livello sanitario o rischi geopolitici. Per verificare tali rischi si può fare riferimento alla Farnesina. headtopics.com

Tra questi paesi spiccano in Europa Malta, la Grecia, la Spagna e le sue isole Canarie - il visto qui si può prorogare per due anni, godendo di un’aliquota fiscale del 15% anziché del 24% - ma anche paesi meno caldi come l’Estonia, che, però, ammette un reddito minimo netto da dichiarare di 3.504 euro al mese.

