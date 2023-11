Dalle "pietre d'inciampo" profanate a Roma all'incendio di Vienna: torna l'allarme antisemitismo

Una scia di orrore senza fine. Se il dramma umanitario vissuto dagli abitanti di Gaza è ormai sotto gli occhi del mondo, con l'Onu che esorta le due parti a rispettare il diritto internazionale, in Europa tornano i fantasmi di atrocità che pensavamo di avere oltrepassato per sempre.

A Roma ignoti hanno tentato di dare fuoco a quattro "pietre d'inciampo". Le pietre d'inciampo sono un'iniziativa dell'artista tedesco Gunter Demnig. Si tratta di blocchi di pietra ricoperti di una piastra d'ottone su cui sono iscritti i nomi dei deportati della Shoah. Il primo episodio è avvenuto a Trastevere: le pietre ricordavano la deportazione di Michele Ezio Spizzichino e Amedeo Spagnoletto.

A Trastevere due pietre d'inciampo dedicate a due vittime romane della Shoah, deportate nel campo di sterminio di Auschwitz, sono state oltraggiate.Si tratta del secondo atto vandalico scoperto in poco più di 24 ore. Altre due pietre sono state oltraggiate in via Mameli 47, dedicate ai deportati Eugenio e Giacomo Spizzichino.

Ma se a Roma si prende di mira la memoria dell'Olocausto, a Parigi ricompaiono sulle case le stelle di Davide, utilizzate dai nazisti per marchiare i cittadini ebrei. Nella capitale francese ne sono state contate almeno una sessantina tra centro e zone immediatamente periferiche.

Un gesto che riporta alla tragica memoria di una delle giornate più buie per l'Europa. Il 6 settembre del 1941, nei paesi occupati dai nazisti, indossare la ‘Stella di David’ diventava obbligatorio per tutti gli ebrei sopra i sei anni. I nazisti lo distorsero e lo trasformarono in "Die Jude Stern", la stella degli ebrei: identificarli era funzionale per segregarli e poi sterminarli.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LASTAMPA: Jannik Sinner non si ferma più: battuto ancora Medvedev, l’azzurro trionfa anche a ViennaPartita infinita e durissima, l’altoatesino vince 7-6, 4-6 6- e mette in bacheca il decimo torneo

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Incendio nel cimitero ebraico di Vienna: sui muri apparse svasticheDurante la notte è stato appiccato un incendio nell'area ebraica del cimitero di...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

ILGIORNALE: Vienna, svastiche e rogo nel cimitero ebraicoEnnesimo episodio contro gli ebrei nel cuore dell'Europa. Cresce l'allerta in tutto il mondo occidentale per la recrudescenza dell'odio contro lo Stato di Israele

Fonte: ilgiornale | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Vienna, incendio al cimitero ebraico. Svastiche sui muriLa notizia confermata dal leader della comunità ebraica della capitale austriaca

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: Incendio e svastiche nella sezione ebraica del cimitero centrale di ViennaLa denuncia del presidente della Comunità ebraica di Vienna, Oskar Deutsch

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Vienna, incendiata sezione ebraica del cimitero centrale e disegnate svastiche su muriI titoli di Sky TG24 del primo novembre, edizione delle 8:00

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕