Dalle passerelle, i look iconici a cui ispirarsi per Halloween

Le persone si dividono in due tipi: quelle che non vedono l’ora di calarsi nei panni di volti noti o personaggi inventati e quelle che non sopportano l’idea di travestirsi, ai compleanni, a Carnevale e tantomeno ad Halloween. Se rientrate tra questi ultimi ma allo stesso tempo vorreste entrare nel mood del 31 ottobre, il trucco è giocare con i codici estetici tipici degli horror movie, ricreandone le suggestioni con dei vestiti veri.

Risalgono agli anni Novanta invece le collezioni di Alexander McQueen (SS 1999), Marine Sitbon (SS 1993) e Versace (AI 1992 1993). Impossibile dimenticare la visione di Shalom Harlow in abito bianco che viene spruzzata di vernice colorata da due macchine arrivate in passerella, ideale da ricreare con un qualsiasi capo in palette chiara e una bomboletta, la strega in tunica e sciarpetta grigia interpretata da Kate Moss e la tuta di pelle bondage e barocca indossata da Christy Turlington.

