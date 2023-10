Dal Parco Natura Viva di Bussolengo ai Carpazi, il lungo viaggio di 2 bisonti

per essere reintrodotti in uno degli ultimi ecosistemi originari d'Europa. Eracle è sceso per primo, con l'aria un po' incerta di chi non sa bene cosa aspettarsi. Lilibet più baldanzosa, ha trotterellato fino a raggiungere il fratello per poi tornare indietro a prestare un ultimo sguardo allo staff.dopo la loro scomparsa oltre un secolo fa. Per 21 giorni resteranno in quarantena in un'area di abituazione grande 3 ettari.

Duecentocinquanta chili lei e trecentocinquanta lui, tra i 5 e i 6 anni potranno arrivare a raddoppiare il proprio peso e forse anche di più. "Si tratta di una specie che un tempo popolava le foreste di tutta Europa - aggiunge Sandri - ma che ha rischiato l'estinzione totale dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sono le reintroduzioni in natura da parte delle strutture zoologiche a offrire l'unica speranza di ritorno".

E il progetto è ambizioso. "Attualmente vengono gestiti 200 mila ettari di habitat naturale e per i bisonti si prevedono tre siti di rilascio", spiega Adrian Aldea, direttore dei progetti di reintroduzione di"Eracle e Lilibet sono solo due dei 65 esemplari già rilasciati e siamo vicini all'obiettivo dei 75 esemplari reintrodotti entro il 2024". headtopics.com

