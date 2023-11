Dal cardo al carciofo ,+11% i formaggi con caglio vegetale

In seguito, un'indagine etnobotanica sull'uso di piante selvatiche con potere coagulante hanno portato al progetto di ricerca Caprini Erbosi, in collaborazione con la Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Salerno. È nata così l'idea di testare altre 6 piante spontanee della flora cilentana e provare a produrre formaggi caprini a caglio vegetale.

Tutti formaggi che partono dalla produzione tradizionale, ma con la novità del caglio ottenuto dal carciofo: i formaggi si presentano gustosi e originali per struttura, aroma e sapore. La pasta presenta una struttura più solubile e morbida rispetto a quelli a caglio animale, cedevole a temperatura ambiente, quasi fondente nella caciotta.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.