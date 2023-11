Da Seul: «Armi della Corea del Nord in Russia per guerra all'Ucraina»

Questo sarebbe un supporto alla guerra condotta dalla Russia in Ucraina. Gli esperti di Seul hanno stimato che circa 2.000 container di vario equipaggiamento e munizioni siano stati spediti dal porto di Rajin a Vladivostok, un numero doppio rispetto a quanto dichiarato dalla Casa Bianca il 13 ottobre, basandosi su immagini satellitari dello scorso settembre.

