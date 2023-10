Da rapinatore ad arbitro di calcio amatoriale: la redenzione del brasiliano Rhamon da Silva Bandeira

DaCALCIO, BRASILE - Rhamon da Silva Bandeira fu condannato per rapina a mano armata e, dopo 19 mesi di carcere, ora sta cercando di reinserirsi appieno nella società civile. Per farlo, ha ripreso ad arbitrare gare amatoriali, sognando però di diventare internazionale e dirigere una sfida dei Mondiali. La sua storia è stata raccontata da Marca.Una storia di redenzione e integrazione, quella svelata da.

, utilizzata per monitorare gli spostamenti delle persone in libertà vigilata, e per le partite in notturna necessiti di unStorico Neymar: supera il record di gol di Pelè col Brasile

Italia Notizie

Leggi di più:

Eurosport_IT »

- Atalanta - Europa League: Punteggi & Highlights CalcioEurosport è la vostra fonte per gli ultimi aggiornamenti sulle partite di Europa League. Ecco cosa è successo in Sturm Graz - Atalanta, con tutte le statistiche e le informazioni utili. Leggi di più ⮕

- Slavia Praga - Europa League: Punteggi & Highlights CalcioEurosport è la vostra fonte per gli ultimi aggiornamenti sulle partite di Europa League. Ecco cosa è successo in Roma - Slavia Praga, con tutte le statistiche e le informazioni utili. Leggi di più ⮕

- Borussia Dortmund - Champions League: Punteggi & Highlights CalcioEurosport è la vostra fonte per gli ultimi aggiornamenti sulle partite di Champions League. Ecco cosa è successo in Newcastle - Borussia Dortmund, con tutte le statistiche e le informazioni utili. Leggi di più ⮕

La Repubblica di Milano: 'L'Arena ritrova il calcio, ci giocheranno le donne dell'Inter''L'Arena ritrova il calcio, ci giocheranno le donne dell'Inter'. Così in prima pagina Repubblica edizione Milano, che dedica spazio anche al calcio nella sua apertura di oggi. L'Arena Civica di Milan Leggi di più ⮕

- Milan live: Calcio - Champions LeagueRicevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al PSG - Milan live su 25/10/2023. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale. Leggi di più ⮕

Il calcio in Nord America non è mai stato così seguitoGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete. Leggi di più ⮕