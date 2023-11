Da oltre 40 anni guida senza rinnovare la patente, multata una 60enne

L'episodio è stato scoperto nell'Alessandrino. La donna era solita usare l'auto solo per piccoli spostamenti e in orari con poco trafficoscaduta. Per questo motivo una 60enne è stata fermata per un controllo dalla Polizia Stradale di Acqui Terme, in provincia di Alessandria.a casa, ma dalle verifiche incrociate tra le banche dati è risultato che il documento rilasciato nel 1979 non le era mai stato rinnovato.

Oltre alle sanzioni amministrative, l'automobilista è stata anche segnalata alla Motorizzazione Civile per un provvedimento di revisione urgente per verificare il possesso dei requisiti psichico-fisici previsti.Da 146 euro a un euro: sono alcuni dei prezzi per fare il pieno nei diversi Paesi del mondo secondo il Codacons, che ha comparato le diverse situazioni con quella dell’Italia, dove un rifornimento di gasolio e di verde possono costare rispettivamente 7 e 8 euro in più.

