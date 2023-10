Da lunedì la Serie A torna a parlare di diritti tv. Le dichiarazioni dall'Assemblea di Lega

relativo alla stagione 2022/23. A partire dalla prossima settimana, però, ci sarà da rituffarsi di testa sul tema dei diritti televisivi. E dopo aver tracciato la linea sul quinquennio di Serie A che va dal 2024 al 2029, sarà tempo di assegnare anche quelli relativi alla Coppa Italia nel periodo dal 2024 al 2027.

La giornata in via Rossellini, da un punto di vista prettamente giornalistico, è stata perciò occasione per strappare alcune dichiarazioni ai protagonisti presenti che volessero fermarsi.

Lukaku e Donnarumma verranno fischiati giustamente da San Siro. La Juventus è legata ai risultati e la Roma non ha un progetto per il futuro. O almeno, non ancora

Lega Serie A, approvato bilancio consuntivo. Lunedì i diritti tv 2024-27 della Coppa Italia

Inter, approvato il bilancio 22/23: 85 milioni di rosso nell'anno della finale, Zhang ne immette 51