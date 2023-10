Da Locatelli a Vlahovic fino a Fagioli: tutti i rinnovi ai quali sta lavorando la Juventus

Per loro ci sono già in agenda degli incontri con i procuratori, nell'ordine di arrivare alla firma a breve giro di posta. Per Locatelli ci sarà un aumento contrattuale, anche perché il vincolo sarà a lunghissima scadenza, cioè fino al 30 giugno del 2028. La cifra dovrebbe essere intorno ai 3,5 più bonus, un pelo più alta di quanto guadagna attualmente.

Un gol di Gudmundsson e il Genoa torna alla vittoria: 1-0 al"Ferraris" contro la Salernitana. 10 mesi di stop e 8 di pene accessorie per Tonali. Salta eventuale Europeo e l'inizio della Premier. Lukaku e Donnarumma verranno fischiati giustamente da San Siro. La Juventus è legata ai risultati e la Roma non ha un progetto per il futuro.

Mossa a sorpresa su Fagioli: la decisione della JuventusCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Juventus, primi approcci per il rinnovo di Vlahovic: Giuntoli vuole prolungare di un annoLa Juventus, scrive la 'Gazzetta dello Sport', ha avviato i contatti con l'entourage di Dusan Vlahovic per discutere del rinnovo del contratto. La trattativa è ancora in una fase preliminare ma - si Leggi di più ⮕

Chi gioca in attacco Juventus-Verona: Vlahovic, Chiesa, Kean o MilikLe scelte di Allegri per Juventus-Verona: chi gioca titolare in attacco tra Chiesa, Vlahovic, Kean e Milik. Leggi di più ⮕

Calcioscommesse, Zaniolo arriva in Procura a TorinoDopo le deposizioni di Fagioli e Tonali, tocca all'attaccante dell'Aston Villa (ANSA) Leggi di più ⮕

Fagioli, la Juve e il gesto alla Continassa che spiega tuttoIl centrocampista bianconero, squalificato per il caso scommesse, protagonista di un bellissimo episodio dopo l’allenamento della squadra di Allegri Leggi di più ⮕

Fagioli squalificato, ma la Juve ci crede e rilancia: presto la trattativa per il rinnovoLa Juventus è pronta a investire ancora su Nicolò Fagioli. Nonostante una squalifica di sette mesi per la vicenda scommesse e, di conseguenza, una stagione conclusa con largo anticipo, il centrocamp Leggi di più ⮕