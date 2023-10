Da Inter-Roma a Napoli-Milan: tutte le probabili formazioni della 10^ giornata di Serie A

Juric è in discussione: lo conferma lui stesso e le trattative per il rinnovo col Toro sono in stand-byDa lunedì la Serie A torna a parlare di diritti tv. Le dichiarazioni dall'Assemblea di LegaUn gol di Gudmundsson e il Genoa torna alla vittoria: 1-0 al"Ferraris" contro la Salernitana10 mesi di stop e 8 di pene accessorie per Tonali. Salta eventuale Europeo e l'inizio della PremierLukaku e Donnarumma verranno fischiati giustamente da San Siro.

Tornerà ad agosto 2024PROBABILI FORMAZIONI - 10^ di Serie A, le ultime LIVE: torna Vlahovic, Thuram con LautaroInizia oggi la squalifica di Sandro Tonali: la FIFA l'ha confermato all'Associated PressTOP NEWS ore 24 - La Juve risponde alla Consob sul bilancio. Genoa-Salernitana 1-0Il 21/12 la Corte UE si pronuncia su Superlega e monopolio UEFA.

Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della decima giornata: orari Sky e DaznIn programma i big match Inter-Roma e Napoli-Milan

Probabili formazioni: Vlahovic titolare nella Juve, le ultime su Inter-Roma e Napoli-MilanDopo il giro di boa nella fase a gironi delle tre coppe europee, nel week-end torna in campo la Serie A con le dieci partite valevoli per la decima giornata di campionato. Si (ri)parte venerdì sera

Serie A: Inter-Roma e Napoli-Milan, Juventus sogna la vettaAnche Lazio-Fiorentina tra i big match, rossoneri cercano rilancio (ANSA)

Roma vince e Lukaku 'chiama' l'Inter. Pronto il ritorno di Big Roma a San SiroLa Roma cala il full, avvicina la qualificazione alla fase a eliminazione diretta in Europa League e ora è legittimata a pensare all'Inter. La sfida di domenica a San Siro dirà quali saranno le re

Di Napoli: 'Napoli-Milan importante per entrambe. Inter, con la Roma sarà dura'A parlare del prossimo turno di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Arturo Di Napoli. Juventus, Allegri è tornato sulle chance Scudetto ma ha detto di essere realisti:

Tassotti sicuro: 'Scudetto lotta a 3 tra Inter, Milan e Napoli: Juve deve crescere ancora': "Purtroppo secondo me qualche dubbio adesso lo hanno un po' seminato, perché comunque hanno perso contro l'Inter pesantemente. Contro la Juve è stata una partita anomala