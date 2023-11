Da Giroud a Kean: 'Perché io?'. La brutta moda di non accettare il cambio

; che al momento della sostituzione se la sono presa con i rispettivi allenatori - Allegri e Pioli; ma è dall’inizio del campionato - in realtà - che ogni volta che si alza il tabellone per un cambio assistiamo a queste scene, basti ripensare al duro confrontoieri sera ha spiegato bene cosa succede a un calciatore: “Volevo restare in campo perché sentivo di avere ancora energie. Ero deluso per il cambio, frustrato da quello che stava succedendo.

. Sabato sera contro il Verona segna due gol - due bellissimi gol - ma glieli annullano. E quando Allegri lo toglie si infuria. La frase strappata al labiale di Kean sarebbe questa: “”. Avesse avuto il modo di usare l’ironia in quei momenti così concitati - la Juve attaccava ma non riusciva a sfondare il muro del Verona - Allegri avrebbe potuto rispondere: “Kean è andato dritto negli spogliatoio e questo è il gesto più insulso che un giocatore possa fare.

. Non esattamente quello che si chiama spirito di squadra. Poi Kean, convinto dal terzo portiere Pinsoglio, è tornato a sedersi in panchina per assistere al finale di gara. E quando la Juve all’ultimo respiro ha segnato con Cambiaso il gol della vittoria l’attaccante - così riportano le cronache - ha esultato e festeggiato con i compagni. Esultato? Festeggiato? Bè, insomma. headtopics.com

Andate a rivedere la faccia di Kean al triplice fischio. Non era esattamente quella di uno che sprizza gioia da tutti i pori.Il Milan manca di una guida di un riferito di livello cosa che ha l'Inter con Marotta. Basta vedere come hanno preparato la partita contro Lukaku.

