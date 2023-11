Da Cuori a Che Tempo Che Fa, top e flop di ieri: le pagelle degli ascolti. Rai regina della serata, bene ancor

È lunedì mattina ed è tempo di resoconti. In particolare, quelli degli ascolti tv.

Dalla seconda stagione di «Cuori» alle interviste di Fabio Fazio a «Che Tempo Che Fa», vediamo insieme cosa hanno preferito guardare gli italiani ieri sera, domenica 29 ottobre. Ecco quindi i top e flop della serata, non decisi da noi ma dai dati auditel. Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi lunedì 30 ottobre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Fedez a Che tempo che fa: 'Se balbetto, non vi preoccupate'Il rapper tra gli ospiti della puntata di oggi Leggi di più ⮕

Che tempo che fa, Fedez: “Mai fatto in pubblico”, inedito da FazioFedez sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa , sul Nove. “Se mi vedete balbettare non preoccupatevi”, è il mess... Leggi di più ⮕

Che tempo che fa, la letterina di Littizzetto a Meloni sugli asili'Cara Meloni singola, quindi Melona...' Leggi di più ⮕

Fedez a Che tempo che fa: «La salute mentale è un'emergenza»Fedez | il ritorno a casa Leggi di più ⮕

Che tempo che fa, Schlein getta la maschera su Israle: "Una strage"E niente, non ce la fanno. Anzi, non ce la fa proprio la segretaria del Pd, Elly Schlein , a schierarsi al fianco di Israele, senza se e senza ma, e ... Leggi di più ⮕

Gino Paoli e Ornella Vanoni, Fazio: «Reunion memorabile a Che Tempo Che Fa»È una reunion «memorabile» - per usare le parole di Fabio Fazio - quella di... Leggi di più ⮕