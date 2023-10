Da Cobol a Java: come funziona Watson X, il programmatore di IBM per le PMI

Il 90% del tempo di un programmatore è passato a rileggere e correggere il codice già scritto. Soprattutto perché la maggior parte dei software sono già stati creati e devono essere, oltre che corretti e aggiornati, anche tradotti da un linguaggio all'altro.

La base è comune a tutte le variazioni e l'obiettivo è quello di avere servizi cloud capaci di comprendere 115 linguaggi di programmazione appresi da 1,5 trilioni di token con 20 miliardi di parametri. La dimensione di questo progetto è estremamente ambiziosa per IBM, che mira a trasformare Watson X in uno dei più grandi modelli fondativi (in inglese, Foundation Models) di IA generativa per l'automazione della scrittura del codice.

Italia Notizie

Leggi di più:

repubblica »

The Circle - Film (2017)The Circle è un film di genere thriller del 2017, diretto da James Ponsoldt, con Emma Watson e Tom Hanks. Uscita al cinema il 27 aprile 2017. Durata 110 minuti. Distribuito da Good Films e Adler Entertainment. Leggi di più ⮕

Calciopoli è finita: l'ultima picconata della nuova Juve alla vecchia JuveLeggi il commento alla mossa dei bianconeri, che hanno ritirato il ricorso al Consiglio di Stato per un risarcimento da 443 milioni Leggi di più ⮕

Mondiale per Club, tutte le date della nuova edizione al via nel 2025Il Mondiale per Club si prepara ad entrare nella fase di rinnovamento, che entrerà nel vivo a partire dalla stagione 2024/25. Il torneo internazionale, che dalla prossima stagione vedrà la Leggi di più ⮕

Nuova fiamma per Claudia Gerini: la foto del bacio appassionato con l’ex di Nathalie CaldonazzoL’attrice è stata nuovamente fotografata in atteggiamenti intimi con l’imprenditore Riccardo Sangiuliano, ex marito di Nathalie Caldonazzo Leggi di più ⮕

Fedez fa arrabbiare Chiara Ferragni: il trasloco nella nuova casa non va come previstoIl trasloco dei Ferragnez nella loro nuovissima casa ha acceso grande interesse ma soprattutto una... Leggi di più ⮕

Giubileo: a piazza Pia completata la nuova passerella per i pedoni, sopralluogo di Gualtieri al cantiereVanno avanti i lavori per realizzare a piazza Pia il nuovo sottopasso e, quindi, la piazza... Leggi di più ⮕