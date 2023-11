Da 'cessione record' a trascinatore: Man, il simbolo del Parma di Pecchia

Ha potenzialità economiche importanti, comunque, e decide di "strappare" alla Steaua Bucarest uno dei più talentuosi giocatori del calcio rumeno. E lo paga anche bene, stabilendo un nuovo record per il calcio in Romania: solo che Dennis Man non rende, anzi. Si perde un po', non ripagando le attese.Ecco, la serata del "Via del Mare" che ha consentito al Parma di accedere agli ottavi di finale di Coppa Italia eliminando il Lecce restituisce un po' di quel senso di "talento" legato all'esterno 1998, autore di un avvio di stagione da applausi.

