Da Blinken a Erdogan azione diplomatica per de-escalation e rilascio ostaggi

"Abbiamo assicurato una via d'uscita da Gaza sicura ai palestinesi feriti e agli stranieri; non smetteremo di lavorare per metterli in salvo" ha scritto poco fa sulle reti social il presidente Biden. Ma cresce la preoccupazione alla Casa Bianca per i sondaggi d'opinione e le numerose proteste di piazza di migliaia di manifestanti, che chiedendo un immediato cessate il fuoco in Palestina, accusano il governo americano di appoggiare incondizionatamente Israele.

Oggi il segretario generale dell'Onu Guterres si è detto"sconcertato" per gli attacchi aerei israeliani a campi profughi e ancora una volta ha chiesto ad Hamas il rilascio immediato di tutti gli ostaggi.

Stesso tono di condanna per il bombardamento di Jabalia anche dall'Alto commissario per gli Esteri dell'Unione europea:"Il diritto all'autodifesa del popolo ebraico deve essere bilanciato dall'obbligo di risparmiare i civili: non è solo un obbligo legale, ma anche morale", ha detto Josep Borrell.

In giornata Cile, Giordania e Colombia si aggiungono ai paesi che hanno richiamato gli ambasciatori in Israele, mentre la Bolivia ha interrotto le relazioni diplomatiche. E proprio in queste ore è in corso il passaggio formale della presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite alla Cina:"Consapevoli della grande responsabilità saremo il più possibile inclusivi sulla crisi in Medio Oriente" ha dichiarato l'ambasciatore all'Onu di Pechino Zang Ju.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LIBERO_OFFICIAL: Usa, assalto dei pro-Palestina al Congresso: mani sporche di sangue contro BlinkenAlta tensione al Senato Usa, dove un gruppo di manifestanti pro-Palestina ha interrotto il segretario di Stato americano Antony Blinken ...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: Il segretario di Stato Blinken per Halloween veste il figlio di 4 anni da Zelensky: la festa alla Casa Bianca…Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha mascherato il figlio di quattro anni da presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, per la festa alla Casa Bianca in occasione di Halloween. Blinken era in compagnia della moglie Evan Ryan e dei figli (la figlia vestita con una bandiera Ucraina).

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

TGLA7: Conflitto in Medioriente: Blinken e Guterres spingono per una tregua umanitariainterrompere le esportazioni di petrolio verso Israele, per far cessare gli attacchi contro Gaza. La notizia completa su Tg La7

Fonte: TgLa7 | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Halloween alla Casa Bianca, il figlio di Blinken travestito da ZelenskyLeggi su Sky TG24 l'articolo Halloween alla Casa Bianca, il figlio di Blinken travestito da Zelensky

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

HUFFPOSTITALIA: Per Halloween Blinken veste il figlio da ZelenskyIl segretario di Stato americano Antony Blinken ha mascherato il figlio di 4 anni da presidente dell'Ucra…

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Proteste anti-Israle all'audizione di Blinken e Austin al CongressoManifestanti con mani insanguinate: 'Fermate il genocidio a Gaza' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕