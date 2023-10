D'Agostino e

Marco Giusti, in un percorso nell'inferno della Città eterna come novelli Virgilio e Dante, ripresi da Daniele Ciprì. Stasera presentato come Special Screening alla Festa del cinema di Roma, il documentario di 90' prodotto da The Apartment, società del gruppo Fremantle, e Kavac Film con Rai Cinema, arriverà' in sala per tre giorni dal 6 all'8 novembre per poi andare, successivamente, sulla Rai.

Gironzolando per le strade di Borgo Pio, navigando in barcone sul Tevere, incontrando personaggi e fantasmi, sempre indecisi se chiamare i carabinieri o gli infermieri,. Enigma perfetto da degradare a metafora: è un binario morto, una polpetta avvelenata, un bordello del pensiero, un pascolo di mostri, un imbuto enorme di demenza collettiva.

"Roma è una città dove c'è Dio a destra e il Demonio a sinistra, dove c'è la Dolce vita e c'è il Papa. E non sono uno contro l'altro, ma uniti nella lotta. A noi romani la breccia di Porta Pia non ci ha fatto né caldo né freddo: appena arrivano a Roma, diventano tutti come noi, si romanizzano.". È scatenato e logorroico come sempre Roberto D'Agostino quando presenta alla stampa il suo documentario. headtopics.com

E l'ex teorico dell'edonismo reaganiano di arboriana memoria, si scatena. Nel documentario e in sala parlando del film. "Il titolo del documentario è debitore al più grande letterato di Roma, Gioacchino Belli, che scrisse: '' - spiega D'Agostino - era un funzionario del Vaticano e ha raccontato la storia di Roma. In questa città in tanti lo hanno fatto.

'Roma, santa e dannata', originariamente pensata da Marco Giusti per essere una serie tv diretta da Paolo Sorrentino ("L'altra faccia della vestaglia della 'Grande bellezza', il suo film finisce sul fiume e il nostro inizia sul fiume", scherza D'Agostino), girato in 10 giorni e diretto da Daniele Cipri', vedeche hanno vissuto (e a volte sono stati anche protagonisti) di una stagione esagerata, quella degli anni '80 e '90. headtopics.com

