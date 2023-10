Cultura: crescono la spesa delle famiglie, la partecipazione e l’occupazione

La cultura è fuori dalla crisi? Ci si è lasciati alle spalle gli anni funesti della pandemia? Dopo il buio del biennio 2020-21, il settore culturale in Italia tira un sospiro di sollievo e compie un balzo in avanti in tutti gli indicatori: +15,9% nel 2022 per la spesa delle famiglie in Ricreazione, sport e cultura; la partecipazione culturale fuori casa, crollata all’8,3% del 2021, si attesta al 23,1%; aumenta l’occupazione culturale con +5,7%; e si registra una forte ripresa del...

000 tra laureati e diplomati nei vari livelli formativi, tra i quali prevale la componente femminile ed è significativa anche la presenza di studenti stranieri (circa il 15% degli iscritti ai corsi AFAM, ad esempio).

Il rapporto sugli abusi sessuali sui minori nella Chiesa cattolica in Spagna

