Culdesac, nasce in Arizona il quartiere totalmente “car free”

In un terreno desertico vicino a Phoenix, sta sorgendo un quartiere completamente senz’auto: Culdesac. Un progetto da 170 milioni di dollari che prevede mobilità sostenibile e attenzione alla socialità Un nuovo complesso residenziale nei dintorni della città di Phoenix, in Arizona, nasce completamente car free: le auto non sono previste, soltanto biciclette elettriche e viali pedonali. Il quartiere si chiama Culdesac.

VEDI ANCHE Qual è la città in cui si vive meglio? Ecco la classifica Urbanistica pensata per favorire l’incontro sociale Gli edifici di Culdesac sono raggruppati a formare cortili che invitano alla socialità. Un modello di spazio pubblico condiviso che si discosta dalla classica disposizione a villette unifamiliari che si trova in molti quartieri periferici delle citta americane oltre che nei piccoli centri.

