Crystal Palace-Tottenham 1-2, Postecoglou non si ferma più sulle ali di Son: Spurs a +5 sulle indeguitrici.

primo tempo e sono riuscite a impegnare Vicario. Nella ripresa un autogol di Ward ha cambiato l'inerzia e il raddoppio di Son ha fatto volare gli Spurs. Nel finale il gol di Ayew ha regalato emozioni in un caotico recupero.

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 27: Son Heung-Min of Tottenham Hotspur celebrates with teammates after scoring the team's second goal during the Premier League match between Crystal Palace and Tottenham Hotspur at Selhurst Park on October 27, 2023 in London, En: Johnstone; Ward, Andersen, Guéhi, Mitchell (70' Clyne); Lerma (79' França), Doucouré, Hughes (70' Ahamada); Ayew, Édouard (79' Mateta), Schlupp (60' Rak-Sakyi).

: Vicario; Pedro Porro, van de Ven, Romero, Davies (45' Emerson Royal); Bissouma (64' Højbjerg), Sarr; Kulusevski (89' Bentancur), Maddison (89' Gil), Richarlison (64' Brennan Johnson); Son.90'+8' Andersen per fallo su Gil, 90'+8' Brennan Johnson per accenno di rissa, 90'+9' Ayew per proteste. headtopics.com

Italia Notizie

Leggi di più:

Eurosport_IT »

Crystal Palace-TottenhamLeggi su Sky Sport: preview. Leggi di più ⮕

Premier League, le formazioni di Crystal Palace-Tottenham: dal 1' Vicario e KulusevskiSono ufficiali le scelte di formazione di Crystal Palace e Tottenham per la sfida delle ore 21 a Selhurst Park, valida per il decimo turno di Premier League. Eccole nei dettagli: Crystal Palace (4-3-3 Leggi di più ⮕

Tottenham primo, Postecoglou ci crede: 'Non sono venuto qui per perdere'Il Tottenham è in testa alla Premier League e in pochi ci avrebbero scommesso in estate, soprattutto dopo l'addio di Harry Kane. L'artefice del miracolo è senza dubbio Ange Postecoglou: “Non sono Leggi di più ⮕

Guardiola spaventa il Crystal Palace: il suo City punta Eze, ma i Glaziers confidano nel rinnovoIl Crystal Palace vuole blindare Eberechi Eze. Ne parla quest'oggi il London Evening Standard, secondo il quale i Glaziers sarebbero fiduciosi sul rinnovo di contratto del trequartista classe 1998. Va Leggi di più ⮕

Pronostico Crystal Palace-Tottenham, fuga Spurs? Occhio a HodgsonNell'anticipo di Premier League la squadra di Postecoglou cerca la vittoria per allungare in vetta alla classifica Leggi di più ⮕

Crystal Palace-Tottenham 1-2: gli Spurs allungano in testa. Video, gol, highlightsLeggi su Sky Sport l'articolo Crystal Palace-Tottenham 1-2: gli Spurs allungano in testa. Video, gol, highlights Leggi di più ⮕