Crollo di un edificio a Badu ‘e Carros: due adolescenti morti

Nella zona di Badu ‘e Carros, in via Pasquale Dessanay, verso le 20 il solaio di un vecchio edificio è crollato causando la morte di due adolescenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e il personale medico del 118. Nonostante i soccorsi, i due ragazzi estratti dalle macerie sono deceduti. Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause del crollo e eventuali responsabilità. L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso poco prima di mezzanotte.

L'immobile, che era in stato di rovina ma accessibile, è stato messo in sicurezza

