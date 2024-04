Critiche di Papà Salis al governo e alla Meloni

Che a suo "ha gestito male la questione della candidatura" di Ilaria nelle liste del Pd per le prossime, me lo auguro con tutte le mie forze. Finora però questo silenzio non ha portato miglioramenti, anzi". Papà Salis contesta al governo il risultato di aver soltanto fatto aggiungere una udienza al processo, anziché accelerarlo.Con la Meloni, sottolinea, "non mi sono mai sentito. Mai avuto rapporti con Palazzo Chigi. Io ho parlato con i ministri.

Ho mandato due email con tanto di Pec a Meloni e non ho mai ricevuto risposte. E’ incredibile. Credo - aggiunge - che la premier è naturale che possa avere delle cose più importanti da fare, ma che non abbia nel suo staff una persona per incontrarmi lo trovo surreale".Politicamente, però, sono destinate a far rumore soprattutto le osservazioni sul Pd. "La candidatura di Ilaria bisognava gestirla meglio, senza dubbio. Prima di fare uscire un’informazione così serviva che

Matteo Renzi e Roberto Salis sul palco della Leopolda: 'Presidente Meloni, porta a casa Ilaria''Vorrei che il pensiero di questo 8 marzo fosse per Ilaria Salis. Uno Stato serio non può permett…

Ilaria Salis resta in carcere, Elly Schlein: 'Schiaffo irricevibile, Giorgia Meloni reagisca subito'Il segretario dem chiama in causa il presidente del Consiglio. Fratoianni attacca: 'Vicini alla detenuta italiana, non la abbandoniamo nonostante l'assenza del governo'

PD's Schlein calls on Meloni to intervene in Salis caseDemocratic Party (PD) leader Elly Schlein on Thursday called on Premier Giorgia Meloni to intervene in the case of Ilaria Salis after a Budapest court rejected a petition for house arrest from the Italian teacher accused of involvement in an attack on far-...

Meloni lavora in silenzio, non strumentalizzare SalisAvviso alle opposizioni, vogliono che torni o fare campagna? (ANSA)

Edith Bruck, ungheresi liberino Salis, Meloni faccia di più'Non posso che supplicare l'autorità giudiziaria, il presidente Orban, di lasciare libera Ilaria Salis che ha protestato contro un gruppo di neonazisti e neofascisti a Budapest. (ANSA)

Il padre di Ilaria Salis scrive a Mattarella: "Smuova il governo Meloni"La mancata concessione degli arresti domiciliari per l'attivista italiana, arrestata in Ungheria per aver aggredito dei neonazisti, riaccende lo scontro politico

