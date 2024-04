Cristina Parodi: dalla nascita del Tg5 alla carriera di successo

Il 13 gennaio 1992 non segnò solo la nascita del Tg5 , ma anche l'ascesa di una nuova stella nel panorama giornalistico italiano, Cristina Parodi . «Scelsi un tailleur giallo canarino di Max Mara con i bottoni gioiello. Mi ero preparata come per un esame: i testi li avevo letti e riletti. Alla fine ce li avevo in testa, anche se sapevo che Enrico Mentana avrebbe potuto cambiare tutto all’ultimo e così fece», racconta ripercorrendo i momenti di quella storica giornata.

Gli anni al Tg5 Gli anni al Tg5 di Mentana hanno segnato la svolta nella carriera professionale, e anche il primo incontro con quello che poi sarebbe diventato suo marito: Giorgio Gori. «Io, Cesara Buonamici, Alessandro Cecchi Paone e Lamberto Sposini eravamo i “prescelti”. Per capirci qualcosa in più un giorno Cesara prese coraggio e chiamò l’allora giovane direttore di Canale 5 Giorgio Gori, che era in vacanza in Baja California. Fu gentile e ci disse: “Chi ci salta su fa bene”.

Cristina Parodi Tg5 Carriera Moda Intervista

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



leggoit / 🏆 40. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

La Samp incanta nel derby: due eurogol di Forte e Parodi regalano i tre puntiC'era grande attesa per il derby tra Genoa e Sampdoria e le aspettative, che erano molto alte, sono state ripagate al 100%. Una gara ricca di emozioni e colpi di scena, che ha visto i blucerchiati Und

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Pasqua green, le crocchette di riso e verdure avanzate di Cristina MauriLa ricetta antispreco di good_food_lab, senza latte né uova, da preparare anche con gli avanzi e l'aggiunta di mayo vegana. Un piatto facile e gust…

Fonte: repubblica - 🏆 32. / 53 Leggi di più »

Giornata della visibilità transgender, Cristina Leo: “I farmaci bloccanti della pubertà salvano la vita, il G…La psicologa e attivista: «Niente su di noi senza di noi. Serve una legge che includa anche le persone non binarie e intersessuali»

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Uomini e Donne, anticipazioni: lite tra Barbara De Santi e Cristina TenutaOggi, domenica 31 marzo 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

Luca Argentero, foto d'amore con Cristina Marino e i loro bambini: «Famiglia bellissima»Luca Argentero e Cristina Marino hanno trascorso la Pasqua insieme alla famiglia e hanno...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Vanina, il cast della serie tv tratta dai romanzi di Cristina Cassar ScaliaLa miniserie debutta su Canale Cinque mercoledì 27 marzo. Nei panni della protagonista, l'attrice Giusy Buscemi.

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »