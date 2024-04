Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo insegue un altro record. Grazie alle due triplette consecutive, è arrivato a quota 29 gol in 24 partite stagionali. Nonostante il livello del campionato sia notevolmente aumentato rispetto a qualche anno fa, Ronaldo potrebbe superare il record di gol in una singola stagione nel torneo dell' Arabia Saudita . Mancano ancora 8 partite alla fine della competizione e a Ronaldo servono 5 reti per eguagliare il record attuale e 6 per superarlo.

Non è ancora chiaro se riuscirà a raggiungere questo traguardo, ma è probabile che se lo sia posto come obiettivo, che potrebbe almeno consolarlo visti i 12 punti di distacco dall'Al Hilal capolista e l'uscita dalla AFC Champions League ai quarti

Cristiano Ronaldo Record Gol Campionato Arabia Saudita

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Cristiano Ronaldo, papa e marito affettuoso nella vacanza da sogno sul Mar Rosso: «Il paradiso»Cristiano Ronaldo si è preso qualche giorno di vacanza dal campionato di calcio arabo nel...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Cristiano Ronaldo al Santos, già alza trofei col numero 7: tutto vero, ma...Nel Peixe c'è un CR7 che sta attirando su di sé le attenzioni mediatiche: tutti i dettagli

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

Cuadrado riabbraccia gli ex compagni Cristiano Ronaldo e Cancelo: 'Che gioia rivedervi'Il Portogallo s'appresta ad affrontare la Slovenia martedì prossimo. Nell'albergo sede del ritiro, in queste ore la selezione di Roberto Martinez ha ricevuto la visita speciale di Juan Cuadrado, ex c

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

One, two, three Gud: l'islandese del Genoa come Cristiano Ronaldo e Van NisterloijTre volte 'Gud'. Albert Gudmundsson si è ripreso l'Islanda. Ritornato in Nazionale, dopo le note vicende, l'attaccante del Genoa ha lasciato il segno in maniera indelebile nella semifinale dei playof

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Cristiano Ronaldo, l'impressionante foto dei piedi: come sono ridotti“In ricarica”, è la frase scritta da Cristiano Ronaldo sui social, mentre è sdraiato a bordo piscina, in Arabia Saudita ,...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Benevento, Lanini e il passato alla Juventus: 'Cristiano Ronaldo mi prese in simpatia'Eric Lanini, attaccante del Benevento, ai microfoni di AperiC, trasmissione social della Lega Pro, ha racconta un aneddoto della sua carriera: 'Alla Juventus si sapeva di questa mia predisposizione pe

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »