Criptovalute e tasse, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

AGI - Pronti i chiarimenti del fisco sulla tassazione delle cripto-attività introdotta dall'ultima legge di bilancio: dopo essere stata aperta ai contributi degli operatori nel corso della consultazione pubblica dello scorso giugno, la circolare arriva ora in veste definitiva.

Sono definite cripto-attività tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non rientrano tra gli strumenti finanziari. Per le persone fisiche le plusvalenze da cripto-attività sono imponibili con la stessa aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%) a patto che il reddito non sia conseguito nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente.

senza l'intervento degli intermediari o prestatori di servizi citati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato. A tal fine, si presume che il reddito sia prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è ivi residente nel periodo di imposta di produzione del reddito. headtopics.com

Prevista la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività al 1 gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che lo stesso valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva pari al 14%. Per beneficiare di questo regime agevolato è necessario che

il contribuente versi l'imposta sostitutiva per intero, o la prima delle tre rate annuali di pari importo, entro il 15 novembre 2023. Il documento di prassi ricorda infine le regole per la regolarizzazione da parte dei contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale per le cripto-valute detenute entro il 31 dicembre 2021 e/o non hanno indicato in dichiarazione i redditi derivanti dalle cripto-attività realizzati entro lo stesso termine. Novità dal prossimo anno. headtopics.com

Italia Notizie

Leggi di più:

Agi Agenzia Italia »

Prelievo Fisco dai conti bancari, la mossa per l'Agenzia delle EntrateLa bozza della manovra di Bilancio del governo introduce una significativa novità:... Leggi di più ⮕

Messina, arrestato per concussione funzionario Agenzia delle EntrateI militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno dato esecuzione ad... Leggi di più ⮕

Agenzia Entrate, per cripto-attività l'aliquota è al 26%Per le persone fisiche le plusvalenze da cripto-attività sono imponibili con la stessa aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%) a patto che il reddito non sia conseguito nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni o in qualità di l... Leggi di più ⮕

A dicembre passaporti alle Poste, da febbraio carta d’identità e servizi Agenzia delle EntrateSono queste le prossime tappe di sviluppo del Progetto Polis per i comuni con meno di 15.000 abitanti, anticipati dal condirettore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco Leggi di più ⮕

Fisco, pignoramenti più facili: ora l'Agenzia delle Entrate può entrare direttamente nei conti correnti dei moAccesso diretto ai conti correnti da parte dell'Agenzia delle Entrate e pignoramenti... Leggi di più ⮕

Tensione Chigi-Mediaset, il governo pronto ad alzare il tetto della pubblicità RaiLa proposta del ministero delle Imprese per compensare i tagli al canone e alle altre entrate Leggi di più ⮕