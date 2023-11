Crimini di guerra e dichiarazioni contro i palestinesi

Costituisce, oltre a una serie spaventosa di crimini di guerra e contro l'umanità, il crimine di genocidio

. Le dichiarazioni fatte da vari esponenti di alto livello della politica israeliana, a cominciare dal presidente della Repubblica Herzog, non lasciano in effetti dubbi sulla volontà precisa delle Forze armate israeliane di, volontaria palestinese dell'organizzazione israeliana per i diritti umani Be'tselem, che ha reso una dichiarazione in questo senso parlando da una tendopoli a Gaza Sud, dopo che ben settanta membri della sua famiglia erano statia dichiarare, lo scorso 16 ottobre, che si tratta di 'una guerra tra i figli dell'oscurità e quelli della luce, fra l'umanità e la legge della giungla'. Il ministro della Difesa israelianoha dichiarato che occorre porre l'enfasi sulla distruzione e non sulla precisione. Il responsabile del coordinamento delle attività governative nei territori, maggior generaleha affermato che l'intento di Israele è quello di distruggere la vita palestinese a Gaza, aggiungendo che 'gli animali umani devono essere trattati in quanto tali. Non ci sarà elettricità e non ci sarà acqua.per raggiungere lo scopo che è poi quello di fare di Gaza un luogo dove sia impossibile l'esistenza umana. La deputata della Knessethsi è spinta a dichiarare che anche i bambini hanno le loro colpe. E' del resto stato reso notoRaid su campo profughi di Jabalia, l'Unicef: 'Scene di carneficina spaventose

:

CORRİERE: Storia di Jabalia, il campo profughi bombardato da Israele: l'accusa di «crimini di guerra»Jabalia è un luogo simbolo della resistenza palestinese contro l’occupazione israeliana: nel 1987 il campo profughi bruciava e i comandi militari israeliani facevano fatica a trovarlo sulle mappe geografiche

