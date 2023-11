Crescono i commenti social che imbarazzano la Polizia

Crescono di minuto in minuto le migliaia di commenti social che imbarazzano la Polizia. E costringono chi ha un filo diretto con i vertici a elargire giustificazioni che pretendono di nascondere un tema enorme. Riuscendoci solo in parte. La storia è nota: cinque giorni fa l'account Instagram della Polizia di Stato ha pubblicato la poesia che è diventata manifesto chi si batte contro la violenza e i reati che colpiscono le donne. "Se domani tocca a me, mamma, distruggi tutto.

Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima", sono i potentissimi versi finali, diventati il testo del manifesto di Non una di meno per la manifestazione del 25 novembre. Il post è stato inondato di testimonianze di donne che raccontano di essersi rivolte ai commissariati per denunciare delle molestie, dei maltrattamenti, una violenza, e di non essere state credute. Il fiume è stato tale che a un certo punto i commenti sono scomparsi: "Li hanno cancellati", hanno detto in tanti. "C'è stato un bug per i troppi commenti", ci rispondono dalla Polizi





HuffPostItalia » / 🏆 6. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Migliaia coperte in piazza S.Croce Firenze contro violenza donneMigliaia di coperte in maglia e uncinetto hanno tappezzato stamani piazza Santa Croce a Firenze per dire no alla violenza sulle donne: l'iniziativa 'Viva Vittoria' è nata dalla volontà di Ailo (The American-International League of Florence Odv) con l'assoc...

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Tor Bella Monaca, ora lo spaccio è affidato alle donne: tre arresti della poliziaGiovani, spigliate e scaltre, brave a non dare nell'occhio e determinate. Oppure mature,...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Parlamentare francese nei kibbutz degli orrori di Hamas: «Decapitazioni, donne incinte sventrate, fosse comuniDonne incinte sventrate, decapitazioni realmente avvenute, donne anziane violentate, fosse comuni...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Uomini e Donne, parla il cavaliere Maurizio Laudicino: 'Le donne aggressive spaventano e inibiscono''Non c’è nessuno di brillante o di intraprendente, dormono tutti!' il cavaliere Maurizio risponde ai recenti attacchi delle due dame dell'over avvenuti a Uomini e Donne.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

Geox crescono i ricavi a 582 milioni, previsioni positive per tutto il 2023La società conta di chiudere l’anno in positivo con margini in miglioramento, nominato nuovo Andrea Maldi come nuovo cfo

Fonte: repubblica - 🏆 32. / 53 Leggi di più »

Ipsos, crescono le famiglie monopersonaliFamiglie composte da una sola persona, genitori single che amano viaggiare ma da soli, anche se poi preferiscono avere qualcuno con cui condividere le esperienze. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »