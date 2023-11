Cresce la fiducia degli elettori nella premier Meloni

Nell’ultima settimana è migliorato il giudizio sul governo Meloni ed è cresciuta la fiducia degli elettori nella premier, secondo un sondaggio svolto da Quorum/YouTrend per SkyTG24. Tutto questo però non si è tradotto in un miglioramento del risultato di Fratelli d’Italia, che anzi arretra. Il partito di Giorgia Meloni sarebbe sempre il più votato (29,4%, -0,4% in una settimana) davanti al Partito Democratico (19,5%, -0,4%).

Seguono la Lega (9,2%, +0,2%), Forza Italia (5,9%, -0,2%) e Azione (4,5%, +0,3%), che si conferma per la seconda settimana sopra la soglia di sbarramento delle elezioni europee (4%). Resterebbero al di sotto della soglia invece Alleanza Verdi-Sinistra (3,3%, -0,1%), Italia Viva (2,8%, -0,1) e tutti gli altri.

In leggero miglioramento le opinioni sul governo, ma ancora il 54% degli elettori esprime un giudizio negativo sull’esecutivo, contro il 37% che invece esprime un giudizio positivo. Fra i leader, dietro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (il 60% degli elettori ha fiducia in lui) ci sono sempre Giorgia Meloni (37%) e Giuseppe Conte (35%), entrambi in salita di un punto percentuale. Resta costante Antonio Tajani (24%), raggiunto da Matteo Salvini (24%, +1%). Nessuna variazione degli indici di fiducia per Elly Schlein (22%), Carlo Calenda (16%) e Matteo Renzi (12%). headtopics.com

