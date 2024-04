Cresce il numero di prenotazioni online per B&B e affitti di breve termine nell'Unione europea

Continua a crescere il numero di prenotazioni online per B&B e affitti di breve termine nell'Unione europea. Secondo Eurostat , tra ottobre e dicembre 2023, le notti passate in alloggi in affitto a breve termine sono state 132,4 milioni prenotate attraverso una delle quattro piattaforme online Airbnb , Booking , Tripadvisor o Expedia .

Un dato che certifica un aumento del 22,7% del turismo su piattaforma rispetto allo stesso trimestre del 2022 e che conferma una tendenza positiva in tutto il 2023 rispetto all'anno prima, con 678,6 milioni di pernottamenti e un aumento del 13,8% rispetto al 2022. Tassi di crescita che variano da Paese a Paese ma che confermano l'Italia sul podio dopo Spagna e Francia come"destinazioni più popolari" nel quarto trimestre con tassi di crescita rispettivamente del 27,5% (con oltre 18 milioni di notti trascorse), 28,1% (oltre 30 milioni di notti) e 18,5% (oltre 29 milioni

