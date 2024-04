Cowboy core: la tendenza moda che sta spopolando

Se diciamo Cowboy core, cosa vi viene in mente? La svolta stilistica (e musicale) di Beyoncé e quella ancora inedita di Lana Del Rey, oppure la sfilata di Pharrell Williams per l'autunno inverno 2024/2025 di Louis Vuitton, ma anche Bella Hadid e Kim Kardashian che sembrano non poter più fare a meno dei cappelli in stile Stetson.

In altre parole, un'estetica che invade il nostro sguardo (e guardaroba) dalla notte dei tempi, ma che sta vivendo un momento d'oro come poche altre volte nella storia della moda. Complice anche l'arrivo della primavera, che apre la stagione dei festival all'aperto dove l'abbigliamento in stile country-chic trova sempre terreno fertile. Ad irrompere fra le tendenze moda, non ci sono solo cappelli da cowboy, ma anche tanti, tantissimi stivali texani, pezzi cardine su cui costruire i look d'ispirazione western. Lo sa bene anche Belén Rodríguez che ne ha scelto un paio total black per accogliere queste prime giornate di primaver

