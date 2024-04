Cowboy Carter di Beyoncé: un album che abbraccia il country e va oltre

Cowboy Carter di Beyoncé è un universo di citazioni, riferimenti ed easter egg: ecco i più notevoli Cowboy Carter «non è un album country, è un album di Beyoncé», ha assicurato la popstar ancora prima dell'uscita del secondo capitolo della sua personalissima (e a tratti misteriosa) trilogia.

Ma la qualità di “album di Beyoncé”, nel bene o nel male, significa abbracciare una complessità totalizzante: iperprodotto ma anche profondamente sentito, questo progetto musicale abbraccia in modo filologico le radici del genere che vuole celebrare - il country - e allo stesso tempo ne spinge i confini un po' più in là, verso il pop, il gospel, la dance e il rap. Queen B ha dichiarato di averci lavorato dopo che i suoi primi tentativi di avvicinare queste sonorità erano stati accolti con diffidenza e dileggio: il country, nelle zone più rurali degli Stati Uniti, è considerato 'roba da bianchi

