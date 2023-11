Pier Luigi e la signora Pina. Breve film top secret (che rischio, magari i cinematografari già lo sanno). E quindi non si sa se la recitazione di Bersani somigli di più a Marlon Brando di Fronte del porto o ad Alberto Tomba di Alex l’ariete.

Zero dubbi sull’attrice, che è Milena Vukotic, l’impareggiabile cameriera di Buñuel nel Fascino discreto della borghesia, nonché la moglie di Raffaello Tognazzi Mascetti in Amici miei, interprete con Bolognini e Fellini, oltre a essere la compagna della vita di Fantozzi rag. Ugo. Il corto dura venti minuti, si intitola Coupon-il film della felicità, dove Andrea, stralunato e solitario, si aggira per la Roma deserta d’agosto con la sua bicicletta per comprare scatolette di tonno, con le quali accumula punti per vincere il misterioso Coupon della felicità. Somiglia forse un po’ al biglietto d’oro della fabbrica di cioccolato? Per saperlo di sicuro bisogna aspettare l’anteprima di oggi, al cinema Eden a Rom





Luigi Berlusconi, le foto del battesimo del secondo figlio: grande assente Pier SilvioAlla cerimonia e alla festa era presenta anche Marta Fascina

Pier Luigi Bersani: “Vincono le lobby, vergogna parlare di liberalizzazione”'Hanno azzoppato l’Acquirente unico. Quando la gente scoprirà cosa è successo si infurierà'

Mercato elettrico, Pier Luigi Bersani: “Vincono le lobby, vergogna parlare di liberalizzazione”'Hanno azzoppato l’Acquirente unico. Quando la gente scoprirà cosa è successo si infurierà'

Pier Luigi Bersani all'attacco di Meloni: "Anche un cretino lo capisce"'Innovativa? Ma gli inglesi li mandano in Ruanda'. Pier Luigi Bersani esordisce così in riferimento all'accordo siglato con l&...

Chi è Luigi Cherubini il capitano della Roma Primavera, esordiente in Europa LeagueCol numero sette sulle spalle il giovane nato a Tivoli e cresciuto nella zona est della Capitale ha debuttato con i grandi nella partita contro...

Luigi Cherubini, chi è il giocatore della Roma all'esordio in Europa LeagueL'attesa del debutto, le prime sliding doors e gli scudetti con le giovanili

