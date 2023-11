Cosa si sa dell’attacco in un aeroporto russo contro un aereo proveniente da Israele

Nella serata di domenica una folla di persone ha fatto irruzione nell’aeroporto di Machackala, la città principale della repubblica federale russa del Daghestan, con l’intenzione di attaccare un aereo appena atterrato da Israele.

Domenica sera il leader della comunità musulmana in Daghestan, Sheikh Ahmad Afandi Abdulaev, ha chiesto ai manifestanti di fermarsi sostenendo che quello non fosse «il modo corretto per protestare». Anche il governo del Daghestan ha chiesto ai rivoltosi di fermarsi e non «creare panico nella società».che circa 150 rivoltosi sono stati identificati, e 60 persone sono state arrestate.

Dopo l’attacco il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha diffuso un comunicato per chiedere alle autorità russe di «proteggere tutti i cittadini di Israele e tutti gli ebrei», e di punire i rivoltosi. headtopics.com

Negli ultimi giorni ci sono stati altri episodi intimidatori contro Israele nell’area del Caucaso. Per esempio, nel fine settimana un centro ebraicoa Nalchick, una città della repubblica federale russa della Cabardino-Balcaria, mentre a Khasavyurt, in Daghestan, alcuni manifestanti hanno fatto irruzione in un albergo cercando tra gli ospiti presunti «rifugiati ebraici».

